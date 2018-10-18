Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kazım Karabekir’de öncelikle taşkın su kanalı ile çevre ve görsel kirlilik giderildiğini ve yeni yapılan bloklar ile bölgenin geliştiğini ve yenilendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Kazım Karabekir Mahallesinde Belediyemizce geliştirilen projeler neticesinde 39 blokta 1987 dairenin yapımı ihale edildi. Şimdi bu bloklar hızla yükseliyor hatta bir kısmı tamamlanmak üzere ve hak sahiplerine verilme aşamasındadır. Kazım Karabekir Mahallemiz artık prestij semtler arasında yerini alacaktır. Bulunmuş olduğu mevkisi ve kot farkı mahallenin havasına ayrı bir güzellik katmaktadır. ” dedi.

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