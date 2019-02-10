Başkan Burhanettin Kocamaz: Mersin'e hep birlikte sahip çıkacağız 

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "Bu kadar önemli bir şehrin acemi eller elinde geleceğine veda edilmesine asla izin veremeyiz. Mersin'in önünü kesmek isteyenlere inat, verdiğimiz hizmetlerden rahatsızlık duyanlara inat, Mersin'e hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

İYİ Parti Toroslar Seçim Ofisi; Burhanettin Kocamaz, Milletvekili Hakan Sıdalı ve İl Başkanı Servet Koca başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımı ile açıldı. Burada halkı selamlayan Kocamaz, 30 Mart 2014 gecesinde Mersin için yazdığı bir şiiri anımsatarak, "Şiirimde demiştim ki; 'Mersin anavatanım, mazim ve geleceğim. Mersin'i sahiplenip, ömrümü vereceğim. Mersin'i nakış nakış işleyip öreceğim. Barış, sevgi, kardeşlik şiarımdır bilene.' O günden bu yana Cenab-ı Allah'ın verdiği enerjiyi Mersin halkının hizmetine sunduk. Gece, gündüz, yaz, kış, yağmur, çamur demedik. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar çözülememiş birçok problemi çözdük" diye konuştu.

Mersin'in her zaman cazibe merkezi bir kent olduğunun altını çizerek, kentin öneminden söz eden Kocamaz, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi hizmet hamlelerine hazır durumda. Mersin, tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar her zaman cazibe merkezi olmuş. Bu nedenle de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir. Doğal güzellikleri ve konumu ile ürettiği ürünlerle gerçekten özel ihtimam isteyen bir şehir. Bu kadar önemli bir şehrin acemi eller elinde geleceğine veda edilmesine asla izin veremeyiz. Mersin'in önünü kesmek isteyenlere inat, verdiğimiz hizmetlerden rahatsızlık duyanlara inat, Mersin'e hep birlikte sahip çıkacağız."



FOTOĞRAFLI