Başkan Boztaş'tan 23 Nisan mesajı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yayımladığı mesajda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini belirten Ahmet Boztaş, "Bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ve bu anlamlı armağanla Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara önem verdiğini ve bizlerin de vermemiz gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olması münasebetiyle bütün dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden evrensel bir bayram olan 23 Nisan'ı ve TBMM'nin açılışının yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" dedi.

MATSO ailesi olarak geleceğin teminatı olan çocukları ihmal etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Boztaş, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir. Meraklı ve öğrenmeye aç, yeniliklere ve değişime açık, bilimin ışığında yetişecek yeni nesiller her alanda olduğu gibi ekonomi kulvarında da bizi geleceğe taşıyacaktır. O nedenle çocuklarımızın başarılarını teşvik etmeliyiz. Çocuklarımız bizim gücümüzün menşei olan bu değerler yardımıyla Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ve hatta ilerisine ulaşmalıdır. Bu vesileyle sevgi dolu yürekleriyle geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, cumhuriyetimizin ve TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

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