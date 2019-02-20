Başkan Bozbey’den seçimlerle ilgili kadın vurgusu

NİLÜFER Belediyesi’nin düzenlediği ‘Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın’ etkinliğine katılan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek” dedi.

Bursa’da, kadınlara yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel projeler arasında, katılım ve etki bakımından dikkat çeken etkinliklerin başında gelen “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın”, 10. yılı tamamladı. Yeni yılın ilk “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” buluşması Podyum Davet’te gerçekleşti. Etkinliğin konuğu, kadın hakları mücadelesi, feminizm ve Queer Kuram üzerine yazıları ile tanınan yazar Onur Bütün oldu. Nilüfer’in farklı mahallelerinden yaklaşık bin kadının yer aldığı söyleşiyi Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de dinledi.

‘KADININ KENDİSİNE AİT KÜTÜPHANESİ OLMALI’

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından daha önce kendilerine armağan edilen, Onur Bütün’ün “Gülümsemeler” adlı kitabını okuyarak söyleşiye gelen kadınlar, yazardan hayatı, yazma serüveni ve kaleme aldığı eserler hakkında bilgi aldı.

“Bir kadının, evinin bir köşesinde mutlaka kendisine ait bir kütüphanesi olmalı” diyen Bütün, kadınların ekonomik özgürlüğü, kitap okumaları ile sosyal yaşamdaki varlıkları arasındaki bağın önemini vurguladı. Aynı zamanda emekli bir müzik öğretmeni olan Bütün, söyleşisini müzik performansı ve katılımcılarını da dahil ettiği beden perküsyonu eğitimleri ile renklendirdi.

‘KADINLAR VE GENÇLER İÇİN PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Bütün’ün söyleşisini ilgiyle takip eden Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de kadınlara yönelik bir konuşma yaptı. Bozbey, “Nilüfer’de her üç ay da bir, bin 500 kadın ağırlıklı olarak kadın yazarların kitaplarını okuyor ve daha sora yazarlarla bir araya gelme imkanı buluyor. Bugünkü söyleşi de oldukça keyifliydi. Gülümsemek çok önemli. Bizim Nilüfer’de sloganımız buydu. Şimdi Büyükşehir yolculuğuna çıktık. Nilüferli kadınlarla gurur duyduk hep. Onlar okuyor, eleştiriyor, yaşamın başka yönlerini arıyorlar. Bizi diğer ilçelerdeki kadınlara da anlatın. 15 yıldır beraber çalıştığımız, proje ürettiğimiz Turgay Erdem, sizlerle bu projeleri devam ettirirken, biz bu projeleri diğer 16 ilçede daha yürüteceğiz” diye konuştu.

Kadınların ve gençlerin demokrasi açısından önemini ifade eden Mustafa Bozbey, konuşmasını “Bu seçimde de kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek. Bütün Bursa’nın kadınları ve gençleri için, onların gülümsemesi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bizlere desteğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Yine birlikte olacağız “ diye tamamladı.

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