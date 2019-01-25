Başkan Bozbey ve personeli kan bağışında bulundu

NİLÜFER Belediyesi ile Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle ile kan bağışı ve kök hücre kampanyası düzenlendi. Etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP’nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı ola Mustafa Bozbey ile belediye personeli kan bağışı gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi arasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Nilüfer Hak Evi’nde gerçekleşen etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey ve belediye personeli kan verdi. Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif’ten de bağış konusunda bilgi alan Başkan Bozbey, “Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışçıları çoğalırsa hayat kurtarma sayısını artırmış oluruz. Hepimiz bu konuda duyarlı olmalıyız. Belirli aralıklarla mutlaka kan vermeliyiz. Kan ve kök hücre bağışçısı olmak çok anlamlı. Lösemili çocuklarımız için, kök hücre çalışmalarına mutlaka destek olmak gerekiyor. Ben bugün bağışta bulunan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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