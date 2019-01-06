Başkan Bozbey, Türkiye Kent konseyi Platformu toplantısına katıldı

TÜRKİYE Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulu Bursa’da düzenlenendi. Genel Kurula katılan CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, demokratik yönetim anlayışını Büyükşehir’e taşımak istediğini ifade edip, “Bursa Kent Konseyi, 17 ilçenin temsilcilerinden oluşan sivil bir inisiyatif olmak zorunda. Göreve geldiğimizde inanıyorum ki bunu başaracağız” dedi.

4 dönemdir Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, Bursa’da düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulu’na katıldı. Nilüfer Kent Konseyi ev sahipliğinde, bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurulda konuşan Başkan Adayı Bozbey, her ilçedeki kent konseylerinin aktif olarak bu sistemde yer alacağını belirtip, “Nilüfer’de kurduğumuz bu demokratik anlayışı ve düzeni, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de taşımak istiyoruz. 17 ilçemizde de mutlaka kent konseyi kurulacak. Aynı şekilde burada mahalle komiteleri sistemini de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bursa Kent Konseyi oluşturulurken, ilçelerden gelecek delegelerle birlikte, seçilecek olan yönetim oluşturulacak. Bursa Kent Konseyi, 17 ilçenin temsilcilerinden oluşan sivil bir inisiyatif olmak zorunda. Göreve geldiğimizde inanıyorum ki bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

‘DEMOKRASİ OLMASA TÜRKİYE AŞAĞIYA GİDER’

Ülkede demokrasiyi hakim kılmak zorunda olduklarını ifaden eden Başkan Adayı, “Demokrasiyi tekrar etkin kılmazsak, Türkiye daha da aşağıya gider. Kent konseyleri, kentler için mihenk taşıdır. Demokratik bir yapıya dönüştürerek, böyle bir sistemi kurgulamamız lazım. Bursa halkı bize bu görevi verdiği takdirde, bütün komisyonlar kent konseyiyle beraber çalışacak. Bu sistemi kurarsak, Bursa Kent Konseyi ile 17 ilçedeki kent konseyi bir araya gelip, bazı konuları tartışma imkânı bulacak, sorunlarla ilgili doğru çözümleri ortaya koyacaklar. Bu bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcı önemlidir” ifadelerini kullandı.

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