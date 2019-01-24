Başkan Bozbey muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Bozbey, Bursa için çok çiddi projeleri olduğunu ifade edip, “Nilüfer’i hep beraber bu noktaya getirdik. Bursalılar bizi desteklerse inşallah Bursa’yı da yükseklere çıkaracağız’’ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’de bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ramada Otel’de gerçekleşen bulaşmada, 20 yıl önce göreve geldiğinde vatandaşla birlikte yönetme anlayışını benimsediğini ifade eden Başkan Bozbey, “Biz hep birlikte yönetme anlayışıyla hareket ettik. Bu kentte sözü olan herkesin katılımcılık anlayışıyla yönetimde yer alacağı tavrı sergiledik ve yönettik. Başlangıçta çok sıkıntılar çektik ama bugün Nilüfer bambaşka bir yere geldi. 20 yıl acısıyla tatlısıyla geçti. Hepimiz Nilüfer ailesi olarak aynı gemide kente en iyi hizmeti yapmak için çalıştık” diye konuştu.

HELALLİK İSTEDİ

Bütün muhtarlara, Mahalle Komiteleri çalışmaları ve diğer çalışmalar için ayrı ayrı teşekkür eden Bozbey, “Acı tatlı günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz muhtarlarımıza ve Başkan Ziya Güney’e Allah’tan rahmet diliyorum. Kimseyle kişisel sorunumuz olmadı. Neticede hepimiz hizmet için bizden beklentileri karşılamak için uğraştık. Eğer sizleri kırdıysam hepinizden özür diliyorum. Hepimiz gelip geçiciyiz. Önemli olan bu makamlardan ayrıldıktan sonra hoş seda bırakabilmek. Bunu başarabildiysek iyi yöneticilik yapmışızdır” ifadelerini kullandı.

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