Başkan Bozbey, Mudanyalılarla buşultu

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanyalılarla bir araya geldi. Buluşmada, Bursa’yı yöneten kadrolarca, çoğu projede milletin vergilerinin çöpe atıldığını iddia eden Bozbey, “İnsanımızın emeğinin karşılığını almasını, geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz’’ dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Buluşmada, vatandaşın yaşadığı sorunları tek tek not aalan Mustafa Bozbey, çözüm önerilerini paylaştı.

Nilüfer’de olduğu gibi Bursa’yı da katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini vurgulayan Büyükşehir Başkan Adayı Bozbey, “Bursa’da uygulanan birçok proje, heba olmuştur. Bunların önüne geçmek için mahallede yaşanan sorunları, mahalle halkıyla tartışıp, birlikte çözeceğiz. Nilüfer’de, Mahalle Komiteleri aracılığıyla bu sistemi uyguluyoruz. Ne tür ihtiyaç varsa, birlikte en doğru projeyi üreteceğiz ve uygulayacağız. Bu şekilde, mahalle halkı da yapılan hizmetleri sahipleniyor, koruyor. Biz, katılımcı yönetim anlayışına sahibiz” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİLER İÇİN PROJELER VAR’

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Bozbey, “Köyde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Maalesef ülkemizi yönetenlerin tarımı ne hale getirdiği ortada. Tarım ülkesi olmakla övünen ülkemizi 16 yıl sonunda neredeyse tüm tarımsal ürünlerde ithalata (dıştan alım) mahkum ettiler. Bu kötü tabloyu kırmak için çok önemli projelerimiz var. Çiftçilerimiz geleceğe güvenle bakarak, yaşamını idame ettirmeli. Bunu hedefliyoruz. Çünkü, çiftçimizi kalkındırırsak, ülkenin de kalkınacağının farkındayız” şeklinde konuştu. Buluşma, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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