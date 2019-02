Başkan Bozbey Mudanya’da vatandaşla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında Mudanya’da temaslarda bulundu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret eden Bozbey, “Mudanya Belediyemiz ile birlikte yapacağımız hizmetlerle Mudanya halkını, Bursa’dan ve şehir dışından gelenleri gülümsetmek hepimizin sorumluluğu” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya ilçesini ziyaret etti. Gün boyu Mudanya’da temaslarda bulunan Bozbey, hem Mudanyalılar’la hem de Mudanya’da faaliyet gösteren derneklerle bir araya geldi. Mustafa Bozbey, Mudanya’daki temaslarına Mudanya Muhtarlar Birliği Derneği’ni ziyaret ederek başladı. Ziyarette Bozbey’e Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın da eşlik etti. Dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette Bozbey, dernek başkanı Sadettin Tamaç ve Mudanyalı muhtarların görüşlerini ile yaşadığı sorunları dinledi. Nilüfer’de 20 yıl boyunca muhtarlarla birlikte çalışıp ürettiklerini belirten Bozbey, bu anlayışı Bursa’nın 17 ilçesinde oluşturmak istediklerini söyledi. Nilüfer’de muhtarlara genel giderler ve personel konusunda destek verdiklerini ifade eden Bozbey, başkanlığını muhtarların yaptığı mahalle komitelerinin kararları doğrultusunda da doğru projelere ve hizmetlere birlikte imza attıklarını dile getirdi. Bozbey, “Muhtarlarımızla kol kola, gönül gönüle hep beraber hizmetlerimizi üreteceğiz. 31 Mart’tan itibaren muhtarlarımız ve mahalle halkımızla beraber tüm sorunları çözerek, Bursalılar’ın, Mudanyalılar’ın ve tüm ilçelerimizin yüzünü gülümseteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit hizmet anlayışımızı Bursa’nın dört bir yanında oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ MARMARABİRLİK’İ DÜNYA MARKASI YAPMAK”

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ni de ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, burada da Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’la görüştü. Yerel yönetimlerin Marmarabirlik ile rekabet eden değil, aksine Marmarabirlik ve zeytin üreticilerinin yanında olmasına dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bizler, sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Marmarabirlik’i dünya markası haline getirmeyi, birlikte yapacağımız özel projelerle zeytin üreticisinin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi olarak bugüne kadar Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi’nin desteğini hissettiklerini belirten Ali Yıldız da, “Bundan sonraki atacağımız adımlarda da şüphe duymuyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Ömer Aydın ve ilçe örgütüyle bir araya geldi. Bozbey, Mudanya’nın oylarının tamamına talip olduklarını belirtti.

TÜRKYILMAZ: YAPACAĞIMIZ HİZMETLER DAHA DA ARTACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Bozbey’i “Barışın ve kardeşliğin kenti Mudanya’ya hoş geldiniz” diyerek karşılayan Türkyılmaz, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Bozbey’e bilgi verdi. Türkyılmaz, “36 köyümüz, Trilye beldemiz ve 47 mahallemizin tümüne adalet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Yaşadığımız en büyük sıkıntı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, bize engel olmasıydı. Biz, bu engelleri de aştık. Hizmetlerimizi her gelen hissediyor. Bu anlayış devam edecek. 31 Mart’tan itibaren Büyükşehir Belediyesi’nin de aynı anlayışta olmasıyla birlikte, Mudanyamız’a yapacağımız hizmetler daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

BOZBEY: MUDANYA BURSA YEŞİLİ, BEYAZI VE MAVİYİ KULLANACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, 31 Mart’tan itibaren Mudanya Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunların son bulacağını söyledi. Mudanya’nın barışın kenti unvanını dünyada hak edecek bir yer olduğunu ifade eden Bozbey şöyle devam etti: “31 Mart’tan itibaren birlikte oluşturacağımız projelerle Mudanya’nın dünyada tanıtımını yapmak, değerini ortaya koyarak sunmak zorundayız. Mudanya Belediyemiz ile birlikte yapacağımız hizmetlerle Mudanya halkını, Bursa’dan ve şehir dışından gelenleri gülümsetmek hepimizin sorumluluğu. Bunu yapabilecek bilgi birikimimiz, becerimiz ve projelerimiz var.”

Bursa’nın unuttuğu mavi değeri Mudanya’da, Gemlik’te ve Karacabey’de ortaya çıkararak, Bursalılar’ın kullanımına sunacaklarının altını çizen Bozbey, “Bursalılar, şuanda maviye erişemiyor, farkında olamıyor. Geliştireceğimiz projelerle mavinin kullanımını önemsiyoruz. Bursa, beyazı, yeşili ve mavisini ahenk içinde kullanmalıdır. Bursa’nın adayı olarak çıktığımız bu yolda inanıyorum ki Bursa halkı bize sandıkta yetki verecek. Mudanya ve diğer tüm ilçelerimiz gülümseyecek. Birlikte yapacağımız insan odaklı projelerle birlikte inanıyorum ki Mudanya’da doğan güneş, ısıtmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

BOZBEY’DEN İYİ PARTİ’YE ZİYARET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya’daki temaslarında İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Bozbey burada partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Mudanya İlçe Başkanı Osman Özbay ve İYİ Parti ilçe örgütüyle görüşen Mustafa Bozbey, her iki partinin birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Bozbey, “Bir yolculuğa çıktık. Birbirimizle kucaklaşacağız, alanda hep birlikte olacağız. Biz bir güç olduk. Türkiye ve Bursa adına en güzel hizmetleri yapacağız. Çok iyiyiz, daha da iyi olacağız” dedi.

Bursa’nın eski halinden eser kalmadığını belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır da, “Yeşil Bursa kaybolmuş, huzursuz, mutsuz, durağan ve havası kirli bir kent haline dönüşmüştür. İnsana dokunan, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir belediyecilik anlayışıyla görevini sürdüren Mustafa Bozbey, Bursamızın yeşilini geri getirmek için Bursa’yı yönetmeye talip oldu. CHP ve İYİ Parti arasında yapılan güç birliği çerçevesinde Bursa’da bizim Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Bozbey’dir. Her iki başkanıma da beraber yürüyeceğimiz bu siyasi yolculukta sonuna kadar yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Göreve geldiklerinde hizmetlerinin takipçisi olacağız. Doğrularını desteklediğimiz gibi, yanlışlarını da milletimiz adına gereken eleştirileri yapacağız” diye konuştu.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Özbay da, “Ben ve yönetimim sonuna kadar sizlerleyiz” diyerek desteğini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Alevi Kültür Dernekleri Mudanya Şubesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği ile Mudanya Ziraat Odası’nı da ziyaret etti.

