Başkan Bozbey motosikletçilerle buluştu

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türkiye Motosiklet Platformu’nun düzenlediği ‘Dostlar Buluşması’ adlı etkinliğe katıldı. Burada motorcuların sıkıntılarını dinleyen Dündar, ‘’Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde her kesimin sorunlarını yerinde dinleyip, çözmek noktasında azimli çalışma göstereceğiz’’ dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, Türkiye Motosiklet Platformu’nun Nilüfer’de düzenlediği ‘Dostlar Buluşması’na katıldı. Bursa’daki motosiklet kulüpleri başkanları ve üyeleri ile motosiklet sevdalılarının bir araya geldiği buluşmada konuşan Başkan Bozbey, trafik eğitimi noktasında iyi bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde her kesimin sorunlarını yerinde dinleyip, çözmek noktasında azimli çalışma göstereceğiz. Bir canı kurtarmak, bir yaralanmayı önlemek bizim en büyük mutluluğumuz olur. Eğitimi sağlamamız gerekiyor. Bu konuda iyi bir eğitim verebilirsek, hem motosiklet ve kullanıcılarına, hem de yayalara daha farklı bakılacak. Motosiklet kullananların sorunlarını yaşayanlar bilir. Bir araya gelip, çözüm önerileriyle birlikte ortaklaşarak sorunları kademe kademe çözeceğiz. Sizlere sağlıklı ve kazasız bir yaşam diliyorum” diye konuştu. Buluşma daha sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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