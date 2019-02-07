Başkan Bozbey Mavi Çarşı esnafını ziyaret etti

KENT Meydanı çevresinde cep telefonu satan esnafı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey sorunları dinledi. “Derdimizi kimseye anlatamadık" diyen esnafa Bozbey, "1 Nisan'dan itibaren ortak yolu birlikte bulacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı çevresinde Mavi Çarşı olarak adlandırılan bölgede cep telefonu satan esnafı ziyaret etti. Bozbey'e, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular da eşlik etti. Ziyaret sırasında girdiği işyerlerinden birinde esnaf Bozbey’e adeta dert yandı. Mustafa Bozbey'e "Çok sıkıntılar yaşadık, kimse derdimizi dinlemedi" diyen esnaf "Yıllardır sizin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmanızı bekliyorduk" ifadelerini kullandı. Esnafın bu sözü üzerine Bozbey de "O sene, bu sene" diyerek karşılık verdi. Kent Meydanı esnafı "Biz artık yerelde kişiye bakıyoruz. Yaptığınız işlerle örnek oldunuz. Sizi sadece zengin ortamında görmüyoruz. Parti kişi ayırmaksızın her ortamda sizi görüyoruz. Sizi Yıldırım'da, Gürsu'da, her yerde halkın içinde görüyoruz" diye konuştu. 'Kent Meydanı' projesiyle birlikte mağdur edildiklerini de dile getiren esnaf, ilgili belediyelerle diyalog kurmalarına rağmen kendilerine yol gösterilmediğini, kalıcı sabit bir yerde ekmek parası kazanmak istediklerini söyledi.

Sorunları dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Çözüm, esnafı dikkate alarak, ortak yolu bularak olur. Farklı projeler uygulanabilir ama birlikte ortak yol bulunması gerekiyor. Buradaki esnafımızın kazancını kalıcı bir yerde sağlaması lazım. İnşallah Osmangazi'de Erkan Aydın ile birlikte kazanarak 1 Nisan'dan itibaren ortak yolu bulacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

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