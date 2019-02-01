Başkan Bozbey lokma dağıttı

NİLÜFER Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oln Mustafa Bozbey, Nilüfer’de düzenlenen lokma dağıtımına katıldı. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Bozbey, Bursa’nın suyu en pahalı içen şehir olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın farklı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Alemdar Mahallesi'nde hayırsever Tolga Çiftçi tarafından düzenlenen lokma dağıtımına katılan Mustafa Bozbey, vatandaşlara lokma ikram etti.

İkramların ardından mahalleli ile Hacı Bayram Camisi’nin bahçesinde çay içip sohbet eden Mustafa Bozbey, taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Alemdar Mahallesi'nde vatandaşların su faturalarıyla ilgili sorunlarını aktarması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Evliya Çelebi'nin 'Bursa sudan ibarettir' sözünü hatırlatarak "Suyu en pahalı kullanan şehiriz. Uludağ önemli bir su kaynağı. Uludağ'ın suyunu bu kentli kullanabiliyor mu ya da ucuza kullanabiliyor mu? Uludağ'ın suyundan, önce kentli faydalanacak ondan sonra başkaları faydalanacak" diye konuştu.

Mahalle halkının sosyal alan ve çocuk oyun parkaları yönündeki taleplerini de ilettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Genelde insanların mahallerinde sosyal alan sorunu, biraraya gelememek gibi bir sorunu var. Biraraya gelerek sohbet edip paylaşımda bulunamıyorlar. Vatandaşlarımızın sosyal iletişim kurması bizim için çok önemli. Bu sosyal alanları 31 Mart'tan sonra birlikte karar vererek gerçekleştireceğiz" dedi.

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