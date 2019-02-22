Başkan Bozbey, Keles ilçesinde meşalelerle karşılandı

KELES halkıyla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bölgenin derdini dert edindiklerini belirterek, “Projelerimizle Kelesli’yi, yerinde mutlu ve huzurlu yapacağız. Keles değişecek, ‘Gülümseyin Keles’tesiniz” diyeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarını Keles’te sürdürdü. Keles halkıyla buluşan Mustafa Bozbey, meşaleler eşliğinde, coşku içinde karşılandı.

Bozbey, Keles temaslarına Millet İttifakı İYİ Parti Keles Belediye Başkan Adayı Ali Işık’ın aday tanıtım toplantısına katılarak başladı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar ve İYİ Parti Keles İlçe Başkanı Yakup Kaşın’ın da yer aldığı aday tanıtım toplantısında Bozbey, Keles Meydanı’nda halka seslendi. Mustafa Bozbey, Kelesli’nin tarımdan hayvancılığa, turizmden su ve ulaşıma kadar birçok konuda yaşadığı sorunları iyi bildiklerini söyledi. Keles ve dağ yöresinin önemine değinen Mustafa Bozbey, Keles’in, hak ettiği hizmeti yıllardır alamadığını vurguladı. Bozbey, “Dertlerini kendileri çözsün, nasıl olsa bizi desteklerler’ diyerek Keles ve dağ yöresi yıllardır ötelenmiş. Ama biz, Nilüfer’den Keles’in köylerine ulaştık” dedi.

“KELESLİ KAN KAYBETTİ”

İşsizlik sorununa değinen Bozbey, gençlerin, işsizlikten dolayı kendi topraklarını bırakıp kente göç ettiğine dikkat çekti. Keles’te işsizlik sorununa çözüm bulacaklarını belirten Bozbey, “ Açacağımız kurslarla gençlerimizi, iş gücü olarak hazırlayacağız. Kelesli kan kaybetti” şeklinde konuştu. Çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların ve engelli bireylerin mutlu ve huzurlu olduğu bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İnsanlar, yaşamak için Nilüfer’e geliyor. Biz, herkesi Nilüfer’e getiremeyeceğimize göre, Nilüfer’deki projeleri, burada da uygulayacağız ki Kelesli mutlu olsun, yüzü gülsün” ifadelerini kullandı. Keles’te tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, “Kooperatifçiliği destekleyerek, kırsalda köylümüzün gelirlerini artırmak zorundayız. Ürün çeşitliliğini artıracağız. Keles’in ünlü kirazıyla Kelesli’yi, Keles’te mutlu ve huzurlu yapacağız. Birileri söyler, konuşur. Bizim 20 yıllık tecrübemiz var” diye konuştu.

“DAĞ YÖRESİNDE ULAŞIM VE SU UCUZ OLACAK”

Keles’in tarihi ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeline de dikkat çeken Mustafa Bozbey, turizm alanında bugüne kadar Keles’te proje geliştirilemediğini söyledi. Bozbey, “Çünkü Keles’in kalkınmasını istemiyorlar. Projelerimizle gelirleriniz artacak, Kelesli ailesine güvenli bir yaşam sunacak. Turizmi artırmak zorundayız. Kocayayla’da ne oluyor? Hiçbir şey. Baraklı Göleti’nde bir şey yapılmıyor. Bunları, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çözeceğiz. Bu alanlardaki turizmin katkısı, Keles’e ve esnafına olur. İnsan neredeyse, insanı mutlu etmek için biz oradayız. Keles’te Ali Işık’la beraber sorunların tamamını çözeceğiz” diye konuştu.

Su ve ulaşımı, dağ yöresinin en ucuz şekilde kullanacağının altını çizen Mustafa Bozbey şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de suyu en pahalı kullanan kent Bursa. Dağın suyu size haktır. Suyu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezindeki tarifeye göre ödeyin diyorlar. Neyse ki bu konu, geçici de olsa çözüldü. Size, Mustafa Bozbey olarak söylüyorum. Keles ve dağ yöresi, suyu en ucuza kullanacaktır. Biz, tarifeyi kent merkezine göre değil, buraya göre belirleyeceğiz. Ulaşım da bir haktır. Ulaşımı, en ucuza siz kullanacaksınız. Derdinizi, dert edinen bizleriz. Dağ yöresinin insanını korumamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu, biz yapacağız. Keles, değişecek. Gülümseyin Keles’tesiniz diyeceğiz.”

BOZBEY ALİ IŞIK’A DESTEK İSTEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde kendisine ve Keles Belediye Başkan Adayı Ali Işık’a destek isteyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İnsanlar, sorunlarını dinleyen, ulaşabildiği, derdini dert edinen kişiyi seçecek. Bu bir genel seçim değil. Bunu unutmayın” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır da, Keles’in sorunlarına dikkat çekti. “Şimdi değişim ve hizmet zamanı” diyen Bahadır, “31 Mart’tan sonra Keles, hizmete kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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