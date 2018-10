Başkan Bozbey: Kadın üretimde de aktif olmalı

BURSA, ()- NİLÜFER Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kadın değişirse, aile, kent, ülke değişir. Kadın sadece tüketimde değil, üretimde de aktif olmalı” dedi.

Kadınların, yaşamın her anında var olmaları için çalışmalar yapan Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Kadınların özgür bir birey olmaları konusunda gönüllülerle birlikte yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Başkan Mustafa Bozbey’e aktaran Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış, bu kapsamda eğitim, atölye ve sergiler düzenlediklerini söyledi. Coşkun Kayış, “Gönüllülerimizle birlikte Nilüfer’in kırsal ve merkez mahallelerinde bulunan bütün kadınlarına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Kadınlara yönelik projeler üreterek, bunları yaşama geçiriyoruz. Onlara her konuda destek oluyoruz. Katılımcı sayımız her geçen gün artıyor.” dedi.

Duyarlılıklarından ve çalışmalarından dolayı Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, kadının, yaşamın her anında var olması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kadın değişirse, aile, kent, ülke değişir. Kadın sadece tüketimde değil, üretimde de aktif olmalı. Belediye olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda kadınların özgür birer birey olması en büyük arzumuz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Kadının, sadece tüketimde değil, üretimde de mutlaka aktif olması gerekiyor. Kurum olarak Nilüfer’deki kadın dernekleriyle işbirliği yaparak, onları hem üretime teşvik ediyoruz hem de ekonomik anlamda kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. Çağdaş medeniyet seviyesine yükselmemizde kadının önemli bir rolü var. Bu yönde yapacak daha çok işimiz var.”

