Başkan Bozbey İnegöllülerle buluştu

İNEGÖL’ü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçeye ayrı bir önem verdiklerini ve burada yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Bozbey, “ İnegöl'e yeni fuar alanı kazandırarak, mobilyasıyla birlikte dünya markası haline getireceğiz" dedi.

Bursa’nın ilçelerini adım adım gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir kez daha İnegöl’deydi. Mustafa Bozbey, İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ile birlikte ilçede kent dinamikleri ile buluştu. Bozbey, ilçede ilk olarak BESOB İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nı ziyaret etti. CHP İnegöl İlçe Başkanı Necmi Demir ve İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Eray Soral'ın da bulunduğu ziyarette Mustafa Bozbey ve Hakan Özdemir'i İnegöl Esnaf Odaları adına İnegöl Kahveciler Odası Başkanı Salih Pakoğlu ve oda başkanları karşıladı. Esnafın ülkenin orta direği olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Esnafın zorda olması, ülkenin darda olduğunun göstergesidir" dedi. Bozbey, "İnegöl'ün ve İnegöl esnafının sorunlarını çok iyi biliyoruz. Esnaf destekleniyor ama AVM'ler de destekleniyor. AVM'ler kent dışına taşınmalı ki esnaf nefes alabilsin" dedi. Nilüfer'de özellikle Küçük Sanayi esnafının sorunlarını çözdüklerini kaydeden Bozbey, sorunların, muhataplarıyla birlikte masaya yatırıldığı takdirde çözüme ulaşılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnegöl'e ayrı bir önem verdiğinin altını çizen Bozbey şu şekilde konuştu: " Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu İnegöl'e ayrı bir önem veriyor. İnegöl için yeni bir sayfa açacağız. Buraya fuar alanı kazandırarak, mobilya konusunda İnegöl'ü dünya markası yapma hedefindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak fuar alanıyla ilgili elimizi taşın altına koyacağız ve İnegöl'ün marka değerini yükselteceğiz"

“MUHTARLAR BELEDİYE MECLİSİ’NDE YER ALMALI”

İnegöl Muhtarlar Derneği'nde de muhtarlarla bir araya gelen Mustafa Bozbey, burada da önemli açıklamalarda bulundu. İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kaymaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Bozbey, belediye başkanlarının da muhtarlar gibi bağımsız olarak seçilmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, muhtarların kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi için doğrudan belediye meclisi üyesi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Muhtarlar Derneği'nde "Baba ocağında sayılırım" diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Muhtarların gönlümde ayrı bir yeri var. Ben de bir muhtar çocuğuyum. 20 yıldır Nilüfer'i bugünlere getirmemizde muhtarların katkısı büyük oldu. Göreve geldiğimizde muhtarlar yine bizim için çok önemli olacak. Belediye başkanları da keşke muhtarlar gibi bağımsız seçilse. Her muhtar da keşke belediye meclislerinde yer alsa" diye konuştu.

“TARIMDAN ASLA VAZGEÇİLEMEZ”

İnegöl Ziraat Odası'nda da İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Bozbey, tarımda yaşanan sorunları üç ana başlıkta değerlendirdi. Mustafa Bozbey, "Tarımda yaşanan sorunların ana kaynağı desteklenme olmaması, ürün çeşitliliğinin az olması. Bölgede Büyükşehir Belediyesi olarak depolama ve paketleme tesisleri yapmayı hedefliyoruz. Yenişehir Havaalanı İnegöl'e çok yakın. Burada üretilen ürünler Avrupa'ya ve dünyanın bir çok bölgesine ihraç edilebilir. Tarımdan asla vazgeçilemez, tarımda da kooperatifçiliği destekliyoruz. Burada kirlenen derelerden tarımsal sulama yapıldığının bilgisini aldık ve bu sorunu da bir an önce çözerek sağlıklı tarımsal sulamanın önünü açmalıyız" diye ifade etti.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de odanın 15 bin üyeye sahip olduğunu hatırlatarak bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. Çelik, İnegöl'de 299 bin dekar kullanılabilir tarım alanımız var. İnegöl mobilyasının yanında önemli bir tarım kenti. Tarımla uğraşanlar olarak en büyük sorunumuz girdi maliyetlerinin yüksek olması ve pazar sıkıntısı. Soğuk hava depoları bu bölgede arttırılırsa ürün pazarlamamızda pozitif etki yapacaktır" diyerek Bozbey'e yerel seçimlerde başarılar diledi. Bozbey ayrıca İnegöl ziyareti kapsamında İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'i de makamlarında ziyaret etti.

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