Başkan Bozbey Gemliklilerle buluştu

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mustafa Bozbey, Gemlikli gençlerle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Mustafa Bozbey, göreve şeçildiği taktirde tüm ilçelerin atılım yapacağını ifade ederek, ‘’Gemlik aslında epey gerilere düştü. Bu düşüşü yukarıya çıkarmanın yolu 31 Mart'ta, önce Uğur Başkana, ardından Mustafa Bozbey’e sahip çıkmakla mümkündür’’ dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, CHP Gemlik İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği ‘Uğurlu Gelecek Gençlik Buluşması’nda gençlerle bir araya geldi. Gemlik'te düzenlenen buluşmaya CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte katılan Mustafa Bozbey katılımcılara konuşma yaptı. Gemlik’te uygulanan mevcut yönetim anlayışının ilçeyi geriye götürdüğünü belirten Büyükşehir Başkan Adayı Bozbey, “20 yılda Nilüfer’de Türkiye’nin örnek kentini oluşturduk. Bunu yaparken katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirdik. İnsanların iyi gününde, kötü gününde yanında olduk, sosyal projeler ürettik. Nilüfer’i merkez haline getirdik ve şimdi de her ilçe bir merkez olacak diyoruz. Gemlik’te Mehmet Uğur Sertaslan başkanımızla birlikte yapacağımız projelerle, Gemlik Bursa’nın önemli bir merkezi olacak. Gemlik aslında epey gerilere düştü. Bu düşüşü yukarıya çıkarmanın yolu 31 Mart'ta, önce Uğur Başkana, ardından Mustafa Bozbey’e sahip çıkmakla mümkündür. Bugün Nilüfer’de insanlar her yönüyle nasıl ki gülümsüyorsa, nasıl ki gençler buradan arkadaşlarıyla beraber Nilüfer’e eğlenmeye gidiyorsa, 31 Mart'tan sonra da Uğur başkanla birlikte üreteceğimiz projelerle Gemlik de Nilüfer gibi cazip olacak, örnek kentlerden biri haline gelecek” diye konuştu.Konuşma sonrası gençlerle sucuk ekmek yiyen Bozbey, daha sonra toplu fotoğraf çektirip, ilçeden ayrıldı.

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