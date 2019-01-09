Başkan Bozbey 'Gemi batarsa hepimiz batarız'

NİLÜFER Belediye Başkanı ve CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, katılşdığı bir proğramda ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonominin gidişatının iyi olmadığını ve gelişmelerin de vatandaşları çok zorladığını ifade eden Başkan Bozbey, “Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Ülkenin ekonomik sorunları atlatması için herkesin elini taşın altına koyması gerek” dedi.

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, katıldığı bir proğramda, Türkiye’de ekonomisinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomik zorluklardan her kesimin etkileneceğini, bu durumun atlatılması için de birlikte hareket edilmesinin doğru olduğunu söyleyen Bozbey, “Bursa, 3 milyonluk bir kent ve ticaret, sanayi, kültür olarak her yönüyle ülkenin en güzel şehirlerinden birisidir. Ancak, son dönemlerde yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılar ülkemizi zora sokmaktadır. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Onun için ülkemizi bir adım ileriye taşıyacak, gemiyi sağlıklı şekilde karaya çıkaracak güzel insanlarla başarmak zorundayız. Herkese sorumluluk düşüyor. Ülkenin ekonomik sıkıntıları atlatması için herkesin, elini taşın altına koyması gerek. Bu konuda çaba sarf eden, işçi çalıştıran, vergisini veren herkesin birer altın madalya hak ettiğine inanıyorum.” diye konuştu.

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