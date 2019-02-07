Başkan Bozbey Dürdane Mahallesi sakinleriyle buluştu

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi’ye bağlı Dürdane Mahallesi sakinleri ile buluştu. Burada konuşan Başkan Bozbey, mahallelinin yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sıkıntılarını dinleyip, ‘’Konunun takipçisi olacağız ve gereken makamlarla görüşeceğiz’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi’ye bağlı Dürdane Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtar Muhsin Candar tarafından karşılanan Mustafa Bozbey, yoğun ilgiyle karşılandı. Mahallenin gençleriyle bir süre sohbet eden Bozbey daha sonra kıraathaneleri gezerek vatandaşlı bir araya geldi. Mahalledeki yaşadıkları en büyük sorununun yerleşim yerinden geçen yüksek gerilim hattı olduğunu ifade eden Dürdane Mahallesi sakinlerinden Mustafa Özçetin, “Bandırma’dan Orhangazi’ye giden 380 bin KW’lık iki adet yüksek gerilim hattı mahallemizin üzerinden geçiyor. Okula da çok yakın mesafede. Her gün radyasyona maruz kalıyor. Konuyla alakalı çok mücadele ettik ama bir sonuç alamadık” diye konuştu.

BOZBEY’DEN DESTEK SÖZÜ

Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey köylerin sorunlarını iyi bildiğini belirtti. Dürdane Mahallesi’nin yüksek gerilim hattıyla ilgili sorununun önemli olduğunu ifade eder Bozbey şöyle konuştu: “Biz Nilüfer’de yüksek gerilim hatlarıyla ilgili çok çalışma yaptık. İnsan sağlığına ne kadar zarar verdiğini iyi biliyoruz. Yapılan proje çok yanlış. Üstelik okul ve evlerin çok yakınından geçiyor. Konunun takipçisi olacağız ve gereken makamlarla görüşeceğiz” diye konuştu.

Mustafa Bozbey kırsal kalkınmaya ilişkin önemli projeleri olduğunu da belirtti. Bozbey, “Kırsal mahallelerde göç var. Sebebi üretici hak ettiği karşılığı alamıyor. Kooperatifçiliğe önem vererek üretimi destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve gelirsek ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Tarımla uğraşanların yaşam standardını yükselterek daha rahat huzurlu hayat sürmelerini hedefliyoruz. Tarlalar boş kalmazsa üretim de artar” şeklinde konuştu.

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