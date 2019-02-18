Başkan Bozbey, BUTTİM yönetimini ziyaret etti

BURSA Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUTTİM’in marka değerini yükselten bir anlayış ortaya koyacaklarını belirterek “BUTTİM hak ettiği değere kavuşacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. BUTTİM’de bulunan showroom ve ofisleri gezen Bozbey, çalışanlara kolaylıklar diledi. BUTTİM esnafından 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUTTİM Yönetim Kurulu ile de biraraya geldi. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’yle görüşen Mustafa Bozbey, yaşanan sorunları dinledi. BUTTİM’in, içinde bulunduğu işletmeleriyle birlikte marka değerinin artması gerektiğini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “BUTTİM, Bursa ve tekstil ticareti için son derece önemli” dedi. Bozbey, “BUTTİM’in, tanınırlık ve işlevsellik anlamında eksikleri olduğunu görüyoruz. BUTTİM’i, çevresiyle bir bütün halinde ele alarak, marka değerini artıracak bir planlamayla öne çıkarmamız lazım. Bunun yanında ulaşım sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konulara destek verip BUTTİM’i, içinde bulunan işletmeleriyle birlikte marka değerini yükselten bir anlayış ortaya koyacağız. BUTTİM, hak ettiği değere kavuşacak. Esnaf burada daha mutlu ve huzurlu olmak istiyor. 31 Mart’tan sonra BUTTİM yönetimiyle bir araya gelip, sorunları çözeceğiz” şeklinde konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e başarı dileklerini ileten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül de, “Burada yapacağımız komite çalışmalarıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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