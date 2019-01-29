Başkan Bozbey Bursa Fan Clup Derneği toplantısına katıldı

NİLÜFER Belediye Bşkanı ve CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Fan Club Derneği’nin düzenlediği ‘Başkan Adayları Buluşma Toplantısı’na konuk oldu. Buluşmada Bursa’da yaşanan sorunlar ve taleplerin iletildiği Başkan Bozbey, sorunları çok iyi bildiğini belirterek, “Birlikte çözüm üreterek sorunları çözeceğiz” dedi.

Bursa Fan Club Derneği’nin düzenlediği ‘Belediye Başkan Adayları Buluşma Toplantısı’nın ilk konuğu Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oldu. Almira Otel’de gerçekleşen toplantıya Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Fan Club Derneği Başkanı Ali Ademoğlu ve dernek üyeleri eşleriyle birlikte katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ademoğlu, 16 başlıkta Bursa’ya dair beklentilerini Başkan Bozbey’e iletti.

‘BELEDİYELER ŞEFFAF VE KATILIMCI OLMALI’

Göreve geldikleri takdirde sistemi, katılımcılık ve birlikte yönetme esası üzerine kuracaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Eğer siz mecliste vatandaşlara, STK’lara söz hakkı tanımazsanız, o meclis katılımcı olmaz. Nilüfer’de biz, bunu 20 yıldır yaptık. Vatandaş eleştirse dahi söz verdik. Büyükşehir Meclisi’nde de aynı uygulamayı devam ettireceğiz. 17 ilçenin kent yöneticileriyle birlikte sorunların çözüm noktasında da beraberce hareket edeceğiz. Meslek odalarının, vatandaşların ve muhtarların görüşü alınmadan yapılan proje ve hizmet, yerine ulaşmamış olur” diye konuştu.

‘TRAMVAY YERİNE AĞIR METRO YAPILMALI’

Bursa’nın trafik ve ulaşım sorununun çözülebilmesi için anayolları bölen tramvay ve hafif raylı sistem değil, yer altından giden ağır metro olması gerektiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “İnsanlar, tek biletle bir yerden başka bir yere ulaşmalıdır. Bu sadece bir saatle sınırlandırılmamalıdır. Minibüsü, otobüsü, hafif raylı sistemi tek biletle çalışır duruma gelmeli. 65 yaş üstü vatandaşlar kesinlikle sadece nüfus kağıtlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanmalı. Şehrimizin en önemli sorunlarının başında ise yöneticilerin plansız hareketleri geliyor. Alın işte Yalova Yolu’nun getirildiği durum ortada. Güzelim 5 şeritli yolu mahvettiler. Bursa’ya Tramvay, Hafif Raylı Sistem (HRS) değil; yer altından giden Ağır Metro hatları gerekli” şeklinde konuştu.

“DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ OSMANGAZİ VE YILDIRIM OLMALIYDI”

“Bursa’da yapılan sadece kentsel yenilemedir ve tamamen yanlış yapılmıştır’’ diyen Başkan Bozbey dönüşümün yoğunluğu artırmaması gerektiğini belirtip, ‘’Dönüşümün Yoğunluğu artırıp, trafik, altyapı, çevresel sorunların yaşanmasına sebep olacak. Yasaya aykırı olduğu için mağduriyetler yaşanıyor. Mal sahipleri, müteahhit ve kamu mağdur durumda. Bunlar, bütüncül yapılmalı. İki üç mahalleyi ele alıp, iyi bir planlama yapılmalı. Kamu ve yeşil alanlara ait yerleri ayıracaksınız, bunları vatandaşla paylaşacaksınız. İşte o zaman kentsel yenileme doğru olabilir. Kamu, vatandaş ve müteahhit o zaman kazanır. Dönüşümün merkezi Osmangazi ve Yıldırım olmalıydı” şeklinde konuştu.

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