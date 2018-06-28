Başkan Böcek, YKS için başarılar diledi

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısıyla yüzde 98.7 oranında başarı sağlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde kurs gören öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılar diledi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde 178 öğrenci YKS heyecanı yaşıyor. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde 81'i 12. sınıf, 97'si mezun öğrenci 30 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak YKS için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe derslerinde uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısıyla yüzde 98.7 oranında başarı sağlayan etüt merkezinde YKS için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başkan Böcek, 18 Eylül 2017'de başlayan hazırlık kurslarında haftada 20 saate yakın ders gören öğrencilerin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti. 30 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testi, 1 Temmuz Pazar günü ise alan yeterlilik testine girecek öğrencilerin büyük bir heyecan içinde olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

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