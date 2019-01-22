Başkan Böcek'ten kadınlara destek projesi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fiziki olarak yükselen projelerin yanında ekonomik anlamda ailelere destek verecek projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürürken projelerini de anlatıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı olarak 4 dönemdir görev yaptığını belirten Başkan Böcek, bu süre içinde Antalya'nın en modern ilçesini inşa ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, ülkenin ekonomik sıkıntılar içinden geçtiğini ifade ederek, bu nedenle fiziki olarak yükselen projelerin yanı sıra ekonomik anlamda ailelere destek olacak projeler de geliştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte, şimdiden projelerini hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, her gün bin adet bozuk para cüzdanı üretimi ile ev kadınlarına ekonomik destekte bulunduklarını söyledi. Muhittin Böcek, 31 Mart Yerel Seçimler sonrasında bu projeyi Antalya'nın tüm ilçelerine yaymak istediklerini dile getirdi.

Atölyelerde üretim yapan ev kadınları da bu projenin bir parçası olmaktan memnun olduklarını söyledi. Bozuk para cüzdanı üretimi ile harçlıklarını çıkardıklarını ifade eden kadınlar, Başkan Muhittin Böcek'e destekleri için teşekkür etti.

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