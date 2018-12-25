Başkan Böcek'ten Antalyaspor'a destek

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Antalyaspor'a destek için ligin son karşılaşmasını Antalya Stadyumu'nda izledi.

U21 Ligi'nde Antalyaspor ve Fenerbahçe U21 takımları, Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe'nin 5- 3 kazandığı karşılaşmayı Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek de izledi. Başkan Böcek daha sonra Antalya Stadyumu'nda Süper Lig ilk devre kapanış maçı olan Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasını izledi. Antalyaspor Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü başpehlivanları İsmail Balaban ve Turan Balaban ile maçı izleyen Başkanı Böcek, karşılaşma sonunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve futbolculara ligin ikinci yarısında başarılar diledi.

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