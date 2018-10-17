Başkan Böcek'ten adaylık açıklaması: Çarpıtmaya gerek yok

Berkay KUNT/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığıyla ilgili, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İngiltere'ye gidiyor ve 20 Ekim'de dönecek. Önümüzdeki süreçte parti tüzüklerinde olan ne ise o işlemektedir, o çalışmaktadır. Yoğunluk olur, başka bir şey olur ve parti meclisi toplantısı iptal edilebilir. Bunlar normal şeyler, çarpıtmaya gerek yok" dedi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından ilki 'Okumak Lazım' sloganıyla düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı bu yıl 'Okuyan Şehir Antalya' sloganıyla 20- 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede düzenlendiği basın toplantısında bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek fuar hakkında bilgi verdi.

Fuara ilginin her yıl katlanarak arttığını belirten Başkan Böcek, fuarın Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacağını söyledi. 62 stantta 250 yayın evinin fuarda yer alacağını belirten Başkan Böcek, fuar boyunca 150 yazar ve bilim insanının söyleşiler yapacağını kaydetti.

Birçok önemli ismin bu yıl fuarda olacağını söyleyen Muhittin Böcek, "İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Hanefi Avcı, Sinan Meydan, Zafer Algöz, Kahraman Tazeoğlu, Levent Gültekin, Aşkım Kapışmak, Ayşe Kulin, Barış Doster, Banu Avar, Engin Alan, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ali Türkşen gibi birbirinden değerli yazar ve bilim insanları imza günleri ve söyleşilerle fuarda olacak" dedi.

Başkan Böcek, fuarın 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te tüm kitapseverlere kapılarını açacağını kaydetti.

'ADAYLIK SÜRECİ ÇARPITILIYOR'

Başkan Muhittin Böcek, toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığına ilişkin soruları da cevaplandırdı. Aksu Belediyesi tarafından geçen haftalarda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde, "15 Ekim'de nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacak" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Başkan Böcek, şunları söyledi:

"CHP Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın İngiltere'ye gidiyor. 20 Ekim'de dönecek. Önümüzdeki süreçte parti tüzüklerinde olan ne ise o işlemektedir, o çalışmaktadır. Yoğunluk olur, başka bir şey olur ve parti meclisi toplantısı iptal edilebilir. Bunlar normal şeyler, çarpıtmaya gerek yok."

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