Başkan Böcek, pehlivanları ziyaret etti

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımını ziyaret etti.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı, Hasan Aydın ve Ufuk Atalan'ın antrenörlüğünde hazırlıklarını Korkuteli'nde sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivan İsmail Balaban, Turan Balaban, Hasan Cengiz ve İbrahim Çoraman'ın yanı sıra çalışmalarını sürdüren 25 güreşçinin antrenmanını izledi.

Korkuteli'nde bir otelde güreşçilerle bir araya gelen Başkan Böcek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Başkan Böcek, “Başpehlivanlarımız bu yıl sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Bu sezon Kırkpınar öncesi gerçekleşen güreşlerde birçok kez birincilik kürsüsüne çıktılar. Başpehlivanlarımız İsmail Balaban, Turan Balaban, Hasan Cengiz ve Sinan Kaya'dan önemli başarılar bekliyoruz. Altın kemeri bu yıl da Antalya'mıza getirmek istiyoruz" dedi.

İsmail Balaban'ın geçen hafta Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, 30 Haziran Cumartesi günü Bursa Nilüfer'de, 1 Temmuz Pazar günü ise İstanbul Sultangazi'de yapılacak güreşlerden de derece beklediklerini ifade etti.

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