Başkan Böcek, oyunu kullandı

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oyunu kullandı. Başkan Böcek, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Halkın oy kullanmak için yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde Başkan Böcek, oyunu kullanacağı 1157 nolu sandıkta bir süre sıra bekledi. Seçim görevlilerine 'Kolay gelsin' dileğinde bulunan Başkan Böcek, daha sonra oyunu kullandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yoğun bir propaganda döneminden sonra artık son sözü vatandaşların söyleyeceğini belirten Başkan Böcek, “Her vatandaş gibi görevimizi yerine getirdik. Seçimlere yoğun bir katılım olduğunu gözlemliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmesi olan seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

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