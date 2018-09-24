Başkan Böcek, oruç açma lokması ikram etti

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Dernekleri Antalya Şubesi ve Konyaaltı Alevi Kültür Derneği üyelerine oruç açma lokması yemeği verdi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Gürsu Mahallesi'ndeki Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla oruç açma lokması yemeği verildi. Yemeğe, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Tedik, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Muhittin Böcek, Muharrem ayının 11 ve 12. günlerinde Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Derneği Antalya Şubesi üyelerine lokma dağıttıklarını söyledi. "Muharrem ayı Alevi vatandaşlarımız için matem ayıdır" diyen Başkan Muhittin Böcek, "Birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın. Allah lokmalarınızı kabul etsin" dedi.

Başkan Muhittin Böcek daha sonra oruç açma lokması ikramında bulundu. Yemek öncesi okunan duanın ardından Başkan Muhittin Böcek, Alevi vatandaşlarla birlikte oruç açma lokması sofrasına oturdu. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Erdoğan, Başkan Muhittin Böcek'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

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