Başkan Böcek, karne sevincine ortak oldu

ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, liselilerin karne sevincine ortak oldu.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk döneminde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da karne heyecanı yaşandı. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, babası ve kendi adını taşıyan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Böcek, “Doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği bu topraklarda böyle güzel bir eğitim yuvasında öğrenci kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün hem hayırsever hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmanın gururu ile aranızdayım. Beni bu günlere getiren başta öğretmenlerimiz olmak üzere, rahmetli annem ve babama çok teşekkür ederim. Okulumuz Antalya'nın en özel okullarından biri haline geldi. Bu başarı güzel bir eğitim kadrosu ve siz değerli öğrencilerimiz sayesinde oldu. 15 tatili güzellikler içerisinde bol bol dinlenerek geçirmenizi diliyorum" dedi.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Demir de her zaman öğrencilerin yanında olan Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek, ilk dönem sonunda onur belgesi almayı hak eden 9'uncu sınıflardan Berfin Akkurt, 10'uncu sınıflardan Melek Çetin, 11'inci sınıflardan Azra Alınay ve 12'nci sınıflardan takdir belgesi alan Yaren Demirtaş'a belgelerini vererek, başarılar diledi. İlk dönem sonunda Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde 500 öğrenci takdir, 350 teşekkür alma başarısı gösterdi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra öğretmen odasında okul öğretmenleri ile sohbet etti. Muhittin Böcek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, iyi tatiller diledi.

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