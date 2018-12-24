Başkan Böcek'in Demre ziyareti

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 14. Geleneksel Demre Deve Güreşleri'ni izledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 14. Geleneksel Demre Deve Güreşleri dolayısıyla ilçeyi ziyaret etti. Beymelek Mahallesi'nde karşılanan Başkan Muhittin Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Başkan Böcek'e Deve Güreşleri'ne katılımından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, Başkan Böcek'e sevgi gösterisinde bulundu, fotoğraf çektirdi.

Geleneksel deve güreşlerine her yıl katıldığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bölge halkımız deve güreşlerini çok seviyor. Kadın-erkek, genç-yaşlı bu güzel etkinliği izlemeye gelmiş. Ben de her yıl gelmeye çalışıyorum. Böylelikle sık sık bölge halkımızla bir araya gelme fırsatımız oluyor" dedi.

Muhittin Böcek, daha sonra halkı selamlayarak alandan ayrıldı. Esnafı da ziyaret eden Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde hayıtını kaybeden Demre sakinlerinden Mehmet Özen ve Özer Caner'in ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

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