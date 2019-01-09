Başkan Böcek, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin fiziki şartların zorlukları bir tarafa, zaman zaman icra etmiş oldukları görevin hassasiyetinden dolayı hukuki yaptırımlara, cezai takibata veya kişisel saldırılara maruz kalabildiğini belirten Başkan Böcek, "Mesai kavramı olmaksızın her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin, halkı bilgilendirmek adına verdikleri bu zorlu mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

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