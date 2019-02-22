Başkan Böcek, Elmalı'da SKM açtı

ANTALYA, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İYİ Parti Elmalı Belediye Başkan adayı Halil Öztürk'ün Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, SKM açılışı için gittiği Elmalı'da büyük coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Elmalı Belediye Başkan adayı Halil Öztürk ile birlikte ilçe merkezine araç konvoyuyla giren Muhittin Böcek, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Muhittin Böcek, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk ile birlikte ilk olarak esnafı ziyaret etti.

ELMALI'YA OTOPARK VE SALÇA FABRİKASI

Törene, İYİ Parti Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, İYİ Parti Elmalı İlçe Başkanı Turgay Kızıltaç, CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın ve çok sayıda partilinin katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan adayı Halil Öztürk, Elmalı'da en büyük sorunların başında otopark yetersizliği geldiğini belirterek, Başkan Muhittin Böcek'in de Büyükşehir'e gelmesiyle bu sorunu kısa süre içinde çözeceklerini söyledi. Projeleri arasında salça fabrikası kurmak olduğunu da dile getiren Öztürk, hem istihdam sağlayacaklarını hem de ilçeye katma değer sağlayacaklarını bildirdi. Öztürk, bununla birlikte güneş enerjisi ve sera atıklarından elde edecekleri elektriği de köylüye ve çiftçiye ücretsiz vereceklerini kaydetti.

BUGÜNLÜK DEĞİL, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Büyükşehir Başkan adayı Muhittin Böcek ise konuşmasında, Elmalı'da vatandaşların ilgisinden son derece memnun kaldığını bildirdi. Muhittin Böcek, şöyle konuştu: "Burada Elmalılı olduğunu bildiğim Hasan Abim, Ahmet Abim var. Ama benim de manevi evlatlarım var. İsmail ve Turan Balaban'lar var, güreşçilerim var. Ben de aslında Elmalılı sayılıyorum. Hep sizlerden biri oldum. Hep halkın adamı oldum. Bu güne kadar 25 yıllık siyasi hayatımda Antalya'mıza, Konyaaltı'mıza çok güzel projeler kazandırdım. Bütün kurum kuruluşlarla hep birlikte, muhtarlarımız, meclis üyesi, sevgili hemşehrilerim ile hep beraber yürüdüm" dedi.

Halka dönük projeler hazırladıklarını belirten Böcek, "Projelerimizde herkes var. Başta baş tacımız köylülerimiz var. Bugüne kadar köylülerimizden oy aldılar ama onların sorunlarına çözüm olacak kapsamlı bir çalışma yapmadılar. Bizim projelerimiz ranta dönük değil, köylümüze, halka, esnafımıza dönük olacak. Halil Öztürk kardeşim otopark, kent meydanı gibi projeler açıkladı. Bizler Elmalı'yı Büyükşehir ile birlikte yöneteceğiz. Burada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Halil Öztürk kardeşimin projelerle ilgili söylediği her sözün arkasındayız. Biz birlikte yapacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Muhittin Böcek, İYİ Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk ve meclis üyesi adaylarıyla vatandaşları selamladı.

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