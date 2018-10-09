Başkan Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya ve Konyaaltı hakkında bilgi verdi. Adalet ve hukuk kavramlarının ekonomiden siyasete önemine değinen Başkan Böcek, "Adalet bir toplumun olmazsa olmazıdır. Her alanı etkiler. Özellikle ekonomik büyümede, ilerlemede, gelişmede adaletin ve hukukun yadsınamaz etkisinin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Başkan Böcek'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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