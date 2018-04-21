Başkan Böcek: Bu Fuarda herkes mutlu

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'nın ziyaretçisi çocuklarla oyun oynadı, ebeveynlerle söyleşilere katıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı, 'Mutlu Çocuklarla, Mutlu Geleceğe' sloganıyla kapılarını açtı. Türkiye UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin de desteklediği fuarda masallar ülkesi kahramanları ile canlı masal sayfası içinde tiyatral oyunlar, decathlon, minyatür futbol, basketbol, masa tenisi, badminton ve trambolin, paten, scooter, okçuluk ve dart etkinlikleri yer alıyor.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Fuarın ikinci günü de dolu dolu geçti. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın ziyaretçisi çocuklarla birbirinden renkli etkinliklere katıldı, oyunlar oynadı. Başkan Böcek, stantlarda tek tek ziyaretçiler ilgilendi.

Fuar kapsamında oyuncu Şermin Yaşar da anne ve babalarla bir araya geldi. Fuar kapsamında yarın da akademisyen Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ve çocuk istismarına karşı yürüttüğü çalışmalarla farkındalık yaratan Saadet Özkan, 'Korkma İyi Bir Annesin' ve 'Cesaret ve Değişim' konulu söyleşi düzenleyecek.

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