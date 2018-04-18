Başkan Böcek: Arkamda soru işareti bırakmadım

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KONYAALTI'nda 20 yıldır belediye başkanı olan CHP'li Muhittin Böcek, hizmet süresince arkasında soru işareti bırakmadığını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri 'Mutlu Çocuk Fuarı'nı basın toplantısıyla tanıttı. Fuarın Nazım Hikmet Fuar Kongre Merkezi'nde 20 Nisan'da başlayacağını dile getiren Böcek, 4 gün sürecek fuarda 37 standın yer alacağını kaydetti. Çocukların birbirinden renkli etkinliklerle güzel zaman geçireceğini belirten Böcek, konularında uzman kişilerin de ebeveynler için söyleşiler düzenleyeceğini söyledi.

ADAYLIK SORULARINI YANITLAMADI

Muhittin Böcek, 18 Nisan itibariyle belediye başkanlığında 20'nci yılını doldurduğunu anlattı. Bu süreçte arkasında soru işareti bırakmadığını kaydeden Böcek, dürüst hizmet ettiğini vurguladı. Gazetecilerin CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı konusunda ısrarlı sorularını yanıtlamayan Böcek, "Önümüzdeki günlerde Antalya için güzel haberleri sizinle paylaşacağız" dedi.

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