Başkan Biricik: Trafikte akıllı takip sistemi hayata geçiyor

MERSİN, () - MERSİN Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, trafikte yeni döneme girileceğini belirterek Akıllı Takip Sistemi’nin hayata geçeceği dile getirerek, "Araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı solama gibi durumlarda sistem uyarı verecek" dedi.

Oda Başkanı Biricik, Ulaştırma Bakanlığı’nın Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazalarını ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlandığını söyledi. Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışlarının araç içinden inceleneceğini belirten Biricik, "Şoförü araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı solama gibi durumlarda hem uyaracak olan sistem aynı zamanda denetimi de sağlayacak. Sürücü davranışlarında hatalı durumlar kayıt altına alınırken elde edilen veriler özel bir veri merkezinde toplanarak anında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Olası bir trafik kazasında, kazaya neden olan durumlar da anında tespit edilecek. Öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulamaya alınacak sistem, ardından Türkiye'deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak" diye konuştu.

Projenin prototipi yapıldığını, raporlarının yazılmaya başlandığını kaydeden Biricik, şunları söyledi:

"Raporların tamamlanması ile birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşınacak. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek."

Projenin öncelikle ticari ve toplu ulaşım araçlarında devreye alınacağını aktaran Biricik, ardından tüm taşıtlarda uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

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