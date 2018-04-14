Başkan Biricik'ten sürücülere uyarı

MERSİN, () - MERSİN Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, tehlikeli araç kullananların artık bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına  çarptırılabileceğini söyleyerek sürücüleri uyardı. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken...

Başkan Biricik'ten sürücülere uyarı

MERSİN, () - MERSİN Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, tehlikeli araç kullananların artık bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına  çarptırılabileceğini söyleyerek sürücüleri uyardı.
Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezasının ise yarı oranında artırılacağını duyuran Biricik, tehlikeli araç kullanarak trafik  güvenliğini tehlikeye düşürenlerin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı kaydetti. Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının oranın artırılacağını duyuran Biricik, "Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinde trafik  güvenliğini tehlikeye sokma suçuna yönelik yer alan, kara, deniz, hava veya  demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından  tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis  cezası ile cezalandırılır hükmünde değişiklik yapılacak. Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için  tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir  yıla çıkartılacak. Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla  yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis  cezası verilebilecek" dedi.


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