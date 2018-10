Başkan Bekler, organize sanayide incelemede bulundu

TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İstanbul'da faaliyet gösteren bir giyim firmasının Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde açacakları fabrikada incelemede bulundu.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir giyim firmasının 300 kişiye istidam sağlayacak olan fabrikasını gezen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yetkililerden bilgi aldı.

Turhal ilçesinin ulaşım konusunda güzel bir noktada olduğunu ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Göreve geldiğimiz günden itibaren İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Kocaeli'nden, iş adamlarımızı devam ediyoruz. Turhal Belediyesi olarak İlçemize yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her türlü desteği veriyoruz. Bugünde İstanbul Sultanbeyli Merkezli olan fabrikanın Turhalımız da üretim yapacağı fabrikayı inceliyoruz. İlçemize değer katacak olan bu fabrikada 300 personel istihdam edilecek. Buradan 300 aile geçimini sağlayacak üreten ve gelişen yeni Türkiye'de 300 vatandaşımız üretim ağının içinde yer alacak. Turhalımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.

Turhal'a yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden firma yetkilisi Semih Turhal, iş gücü kaynağı bakımından genç bir nüfusa sahip Turhal Belediye Başkanımız sayın Yılmaz Bekler'in çalışmaları sonucu Turhal'a fabrika kurmayı uygun bulduk. Turhal iş adamlarını davet eden yatırım konusunda her türlü desteği sağlayan bir başkana sahip bunun kıymetini bilmeliler. Sizin aracılığınızla başkan beye teşekkür ederiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Arsamız müsait, talep doğrultusunda ikinci fabrikamızı yapmaya hazırız'' diye konuştu.

