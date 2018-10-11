Başkan Bekler, öğrencilerin katmer isteğini geri çevirmedi

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Ankara'da öğrenim gören Tokatlı öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları isteği geri çevirmeyerek, kargo ile haşhaşlı katmer, çörek ve yoğurtmaç gönderdi.

Tokat'tan Ankara'ya üniversite okumaya giden gençler, sosyal medya üzerinden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'e ''Ankara'da okuyan Tokatlılar olarak haşhaşlı katmerimizin, çöreğimizin, yoğurtmacımızın özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Ankara'da satan bir yer bulamadık, bize yardımcı olabilir misiniz?'' diye mesaj attı. Başkan Bekler mesaja kayıtsız kalmayarak öğrencilerin isteklerini yerine getirdi. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler tarafından öğrencilerin yurduna gönderilen kargonun ulaşmasıyla Ankara'da okuyan Tokatlı gençler teşekkür videosu çekti.

Memleket ve yöresel ürünlerin hasretini çeken gençlerin isteğini yerine getiren Yılmaz Bekler ''Gençlerimizin mesajını aldım ve görevli arkadaşlarımızdan ivedilikle hazırlanarak gönderilmesini istedim. Kargomuz genç kardeşlerimize ulaşmış bugün bize de bir video gönderdiler çok duygulandım. Beni üniversite yıllarıma götürdüler. Ben de üniversiteyi Trabzon'da okumuştum bizler de aynı şekilde memleket ve yöresel ürünlerin hasretini çektik. O yüzden arkadaşlarımızı çok iyi anlayabiliyorum. Tokatımız, Turhalımız bir başkadır. Genç kardeşlerime bir büyükleri olarak derslerinde başarılar diliyorum'' diye konuştu.



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