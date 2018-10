Başkan Bekler, mahalle toplantılarını sürdürdü

TOKAT, () - TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler "Yoğurtmaçlar bizden, çaylar sizden" sloganıyla her hafta farklı bir mahallede düzenlenen programla halkın taleplerini dinliyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Yoğurtmaçlar(yöresel yiyecek) bizden, çaylar sizden" sloganıyla her hafta farklı mahallede vatandaşlar ile bir araya geliyor. Mahallelerdeki sorunları ve istekleri yerinde dinleyen Başkan Bekler, bu hafta Varvara Mahallesi'ne konuk oldu. Toplantıya Belediye Başkanı Bekler'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, konuşmasında "Seçimlerden önce sizlere demiştik ki, belediye başkanı olduğumuz zaman mahallenize geleceğiz, sizlerle birlikte mahallenin sorunlarını hep birlikte konuşacağız, not edeceğiz ve arkasından da ekiplerimizle beraber mahallenizin sorunlarını çözeceğiz. Biz bunları anlattığımız zaman dinleyenlerin bir kısmı anlattıklarımızın hikaye olduğunu zannediyordu. Seçimlerden önce vaatlerde bulunuyorsunuz seçimlerden sonrada gelip gitmiyorsunuz deniyordu. Geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi geldik, şu an Varvara Mahallesindeyiz. Geçen 4 yıllık bir süre içinde ise Varvara Mahallemizde tam 6 kere mahalle toplantısı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz toplantılarımızla sorunlarınızı dinleyip hepsini çözüme kavuşturduk" dedi.

FOTOĞRAFLI