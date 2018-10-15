Başkan Bekler, gençler ile önce bisiklete bindi, sonra çöp topladı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen "Bisikletini al gel, sıfır atığa pedal çevir" etkinliğine çok sayıda genç katıldı. Bisiklet turu sonrasında Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve gençler, ellerindeki çöp poşetleriyle etraftaki çöpleri topladı.

Turhal Belediyesi, hafta sonu ilçe merkezinde "Bisikletini al gel, sıfır atığa pedal çevir" etkinliği düzenlendi. Turhal Belediye önünde bisikletleri ile toplanan gençler, Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri üzerinden Milli Egemenlik Parkı Etkinlik alanına kadar pedal çevirdi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de bisiklete binerek gençlerle eşlik etti. Tur sonrası Başkan Bekler ve gençler, ellerindeki çöp poşetleriyle etraftaki çöpleri topladı.

Göreve başladıkları günden bugüne kadar atıkların geri dönüşümü için bir çok çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Bekler, "2017 Şubat ayından itibaren 'Sıfır Atık Projesi'ne ağırlık verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğündeki projede Turhal Belediyesi bölge belediyeler arasında öncü bir görev üstleniyor. Ben bisiklet kullanmayı çok seviyorum. İlkokulda iken babam bana bisiklet almıştı. O günden, Belediye başkanı olana kadar bisiklet kullandım. O zaman arabam yoktu. Şu an arabam var ama hafta sonları bisiklet kullanmaya gayret ediyorum'' diye konuştu.



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