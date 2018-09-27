Başkan Bekler, esnaflara projelerini anlattı

TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, sabah kahvaltısında esnaflarla bir araya gelerek, Merkez Cami çevresi projesi hakkında bilgi verdi.

Turhal Belediyesine ait sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Belediye Başkan Yardımcıları, Muzaffer Eyimaya, Yusuf Geniş, Hakan Alparslan, Belediye birim müdürleri ve esnaflar katıldı. Merkez Cami çevresi projesinin anlatıldığı buluşmada Başkan Bekler, "Merkez Cami Projemizi Kalkınma Bakanlığımızdan aldığımız hibeyle gerçekleştireceğiz. Bu projeyle camimiz halka açılacak esnaflarımızın dükkanları ortaya çıkmış olacak. Camimizin çevresini anneler ve çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Çarşımız proje sonunda taçlanmış olacak, Esnaflarımızın talepleri bizler için çok önemli, Onların talepleri doğrultusunda proje çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi.

Merkez Cami bölgesine yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Bekler şöyle konuştu:

"Merkez Camimizin lavaboları, tuvaletleri, şadırvanı, bahçesi, bahçe bölümünde bulunan çay ocakları ve esnaflarımızın dükkanlarının girişleri tamamıyla yenilecek. Planlanan asansör ile engelsiz cami olacak. İslamiyet'te camiler o şehrin simgesi olmuştur. Bizler Turhalımızın simgesi olan Merkez Camimize hak ettiği değeri göstererek bahçesini gerek vatandaşımıza gerek esnafımıza açmak istiyoruz."

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