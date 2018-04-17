Başkan Bekler, çarşı esnafını ziyaret etti

TOKAT’ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

İlçe halkının taleplerini dinlemek için düzenli olarak esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çarşı esnafıyla buluştu. İlçe merkezinde ki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Bekler, beklentileri yerinde dinledi. Çarşıdaki dükkan ve pazar tezgahlarını ziyaretinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bekler, fırsat buldukça esnafla buluşarak ihtiyaçları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Hizmet üretirken vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Başkan Bekler, “Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini, hem de bizden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerde, esnaflarımıza proje ve çalışmalarımızla ilgili bilgi veriyoruz.” diye konuştu.

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