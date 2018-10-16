Başkan Bayık: Din görevlileri bizim ışığımızdır

Mustafa UFAK/ HİLVAN (Şanlıurfa), ()- HİLVAN Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, din görevlileri ile bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan din görevlileri ile bir araya gelen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Din görevlileri bizim ışığımızdır" dedi.

Hilvan Öğretmen Evi'nde düzenlen yemekli toplantıya Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever, Belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse, İlçe Müftü Vekili Süleyman Bür ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda, toplumun birlik ve beraberliğini, kardeşliğini tesis etme noktasında önemli rolleri olan ve büyük katkılar sunan din görevlileri ile bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum diyen Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, din görevlilerinin ve din gönüllülerinin toplum için bir ışık olduğunu ifade etti.

Bayık "Üstlendikleri ulvi görevle vatandaşı dini konularda aydınlatan, tarafsız olması hasebiyle toplumu birbiriyle kaynaştıran, bireyler ve aileler arasında en ufak bir anlaşmazlığın önüne geçiş barışa vesilen olan değerli din gönüllüleri kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Hilvan ilçe Müftü Vekili Süleyman Bür, "Ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Bu noktada her din görevli kardeşimizin üstüne düşen görevi fazlasıyla yapmasını rica ediyorum. Bugün bir arada bulunmamıza vesile olan Hilvan Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'a şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Camiler ve Din Görevliler Haftası münasebetiyle, Hilvan İlçe Müftülüğü'ne bağlı görev yapan din görevlileriyle bir araya gelen Bayık, toplantı sonrasında katılımcılara Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.