Başkan Baydilli yol çalışmalarını inceledi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerin devam eden yol yapım çalışmaları inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye bağlı Çıralı kırsal mahallesini ziyaret ederek yapılan köy içi stabilize malzeme serimi çalışmalarını inceledi. Kırsal mahalledeki vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Baydilli vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hizmetleri anlattı. İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Baydilli kırsal mahallelerde hizmetlerin merkezden ayrı olmadan devam ettiğini dile getirirken, kırsalda yapılan çalışmalarla bu mahallelerin değişim ve gelişim gösterdiğinin altını çizdi. Başkan Baydilli şunları söyledi: "Çıralı kırsal mahallemizde yapılan stabilize malzeme serimi çalışmasını inceledik. Bu mahallemiz toplu taşımalı eğitimin olduğu bir mahalle ve burada bir semt sahası da yapıp gençlerin hizmetine sunacağız. Karaköprü Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizi merkezden ayırmadan hizmet götürüyoruz. Hizmetin en iyisini kırsalımızda yaparak bu mahallelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kırsal hizmetler ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı kırsal mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Baydilli incelemenin ardından Çıralı kırsal mahallesindeki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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