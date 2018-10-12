Başkan Baydilli, personelle buluştu

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personelle parkta bir araya gelerek yemek yedi.

Karaköprü Belediyesinin bir aile olarak hizmet ettiğini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli belediye personeliyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Baydilli Cuma namazı sonrası kurulan yer sofrasında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personelle bir araya gelerek yemek yedi. Yemek sonrası personelle bir süre sohbet eden Başkan Baydilli vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme ve sorunların daha hızlı çözümü adına personelden daha özverili çalışmalarını istedi. Başkan Baydilli personelden yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Karaköprü ailesi olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hep birlikte ilçeyi kalkındırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Baydilli, "Biz Karaköprü Belediyesi ailesi olarak hangi görevde olursak olalım görevimizi layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Bugün Fen İşleri personelimizle samimi güzel bir sofrada bir araya geldik. Personelimizle yapılan çalışmaları istişare ettik, sohbet ettik. Biz her zaman tüm personelimize değer veriyoruz çünkü hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz ve ortak hedefimiz Karaköprü'ye hizmet etmek. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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