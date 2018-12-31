Başkan Baydilli'den yeni yıl mesajı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni yıl için kutlama mesajı yayınladı. Mesajında 2019'un yeni umut olduğunu belirten Baydilli, yeni yılın Türkiye ve Şanlıurfa için hayırlı geçmesini diledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 2019 yılına girerken bir mesajı yayınlayarak vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Baydilli mesajında şunlara yer verdi:

"2018 yılını acısıyla, tatlısıyla ve yeni tecrübeler kazanarak geride bıraktık. Bu yıl vatandaşlarımıza hizmet için çalıştık ve güzel çalışmalarda bulunduk. İlçemizin kalkınması adına yeni yatırımlar yaptık ve bazı eserleri ilçemize kazandırdık. İlçemizde eğitime katkı sağlamak için iki tane okuma evi faaliyete geçirdik, yeni parklar ve yeşil alanlar yaptık. Kırsal mahallelerimizin tamamına köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak kırsalımızı çamurdan arındırdık. Yine kırsalımıza semt sahaları ve çok amaçlı salonlar kazandırmaya devam ettik. Kültür ve sanat etkinliklerimizle farklı konukları ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturduk. 2019 yılının tüm dünyada ve İslam aleminde akan kanların durmasına, sulhun hakim olmasına ve huzurun tesis edilmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor, yeni yılın ve Mekke'nin Fethinin yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum."

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