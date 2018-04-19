Başkan Baydilli bilim etkinliğine katıldı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Geçit Ortaokulu'nun düzenlediği TÜBİTAK bilim fuarı etkinliğine katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye bağlı Geçit Kırsal Mahallesinde düzenlenen Tübitak Bilim Fuarı etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. 4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme programları kapsamında düzenlenen etkinlikte Başkan Baydilli öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi. Etkinliğe Başkan Baydilli'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kırsal mahalle sakinleri ile Geçit Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli , "Bu dönemde savaşlar kılıç kalkanla değil füzelerle tanklarla yani bilimin en iyi şekilde kullanılmasıyla oluyor. Türkiye şükürler olsun ki kendi silahını, uçağını üretmede iyi yerlere doğru ilerliyor. Bu da ülkede bilime verilen önemle oluyor. Bilime verilen önem Geçit Mahallesindeki bilim fuarına verilen önemle eş değerdir, bunu çok önemsiyoruz. Burada çocuklarımızın yaptığı çalışmalar, bilimsel anlamda bir şeyler yapması çocuğun ufkunu gösteriyor. Geleceğe emin adımlarla ilerlemenin yolu bilimden geçiyor. Gençlerimize eğitim öğretimin yanında bilimi aşılamamız, anlatmamız ve yeni şeyler üretmeleri fırsat vermemiz gerekiyor" dedi. Geçit Ortaokulu Müdürü Çağlayan Sertkaya Bilim Fuarı etkinliğine katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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