Başkan Bahçeci, “Kırşehirimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-BELEDİYE Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i modern ve yaşanılır bir kent haline getirmek için 10 yıldır büyük yatırımlar gerçekleştirerek, hizmete verdiklerini açıkladı.

Kırşehir’in altyapısından üst yapısına kadar yıllardır kimsenin cesaret edemediği yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir’imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Şehrimizi güzelleştirirken, şehrin kültürüne, kimliğine uygun çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. İşimiz, gücümüz ve sevdamız Kırşehir" dedi.

“Bütün gayretimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa edebilmek” diyen Başkan Bahçeci, şunları söyledi: “İnşallah bunu da Kırşehirli halkımızın desteği ile yapacağız. Buna inancımız tam 10 yıldır belediye başkanı olarak hizmet ediyoruz. Otobüslerimiz devreye girdi. Bunlar kolay olmadı. Eğer biz alt yapı çalışmalarını yapmasaydık. Yolları dizayn etmeseydik, o zaman bu otobüsleri devreye alabilir miydik, alamazdık. Ama sırf siyaset olsun diye birileri vay yollar daraldı, şöyle, böyle oldu diye kara kampanya yapıyorlar. Halkımız bunlara fırsat vermeyecek. Bir belediye başkanına iş yapıyor diye kızılır mı? 10 yıl öncesinin Kırşehir’ini bir hatırlayalım. Ne vardı 10 önce Kırşehir’de bir şey var mıydı, yoktu. Ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Kırşehir’in gurur duyacağı bir tane eser var mıydı? Meydanı ile Kent Parkı ile Kültür Merkezi ile yolları ile peyzajı ile otobüs sistemi ile Terminali ile şehir girişleri ile daha bir sürü eserimizle Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir haline geldik. Biz sadece yavrularımızın geleceği için yapıyoruz. Kim ne derse desin, kim kara propaganda yaparsa yapsın asla onlara kulak vermiyoruz. Kime kulak veriyoruz otobüse bindiği için bize dua eden teyzelerimize kulak veriyoruz. Bugüne kadar dolmuşa otobüse binemediği için, şehri gezememiş engelli tekerlekli yavrumuzun söylediklerine kulak veriyoruz. Bizim için kıymetli olan budur. Onun içinde aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu eserler kolay yapılmıyor. Bir yandan proje üreteceksin. Bir yandan parasını bulacaksın. Bir yandan vizyon ortaya koyacaksın. Bir yandan şebekeleşmiş, rant peşinde koşan kişilerle mücadele edeceksin. Şehrimiz de ne yazık ki bu insanlar var. Tek dertleri var kendi cepleri. Bunlar ne hizmet görürler, ne yapılan işi görürler hiçbir şey görmezler. Sadece kendi menfaatlerini görürler. Allah onlara fırsat vermesin. Onların hepsine kulağımızı kapatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye nasıl kalkındıysa, bizde Kırşehir’i öyle kalkındırıyor, güzelleştiriyoruz buna da devam edeceğiz bunda endişeniz olmasın.”