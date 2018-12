Başkan Bahar'a yeni görev

ANTALYA, () - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş) bünyesindeki Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Avrasya sorumlusu oldu.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, yurt dışında Türkiye markasını pekiştirmek, Türk mallarına olan ilgiyi artırmak ve ihracatçının ürünü hedef pazarlarda sergileyerek, satmasını amaçlayan bu önemli organizasyonun Avrasya'da atacağı her adımda aktif rol alacağını söyledi. TİM A.Ş. ve TTM hakkında bilgi veren Başkan Bahar, "TİM A.Ş, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kuruldu. Şirket; yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek 'Türkiye' markası oluşumuna destek olacak TTM projesini geliştirdi. Ve kısa sürede ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İtalya, İran, Rusya ve Kenya'da TTM açılışını gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte de farklı ülkelerde yeni TTM açma yolunda çalışmalar sürüyor" dedi.

Üstlendiği yeni görev hakkında da bilgi veren Başkan Bahar, “TTM, bir araya gelmiş ihracatçıların, yurt dışında, hedef pazar olarak gördükleri bir ülkede ürünlerini küçük bir AVM, showroom ya da fuar mantığında sergileyerek, satmasını amaçlayan bir mekanizma. İhracatçı ürünlerini TTM'lerde 365 gün sergileyebiliyor. Siparişlerini TTM'nin bulunduğu ülkede alıp, ihracatını bölgesinden gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE VE TÜRK MALI ALGISI GÜÇLENDİRİLECEK

Bu durumun karşılıklı güvenin sağlanması, alıcının ürünü kendi ülkesinde ya da şehrinde görmesi açısından da oldukça önemli olduğunu anlatan Bahar, "Bir diğer önemli konu da Türkiye ve Türk Malı algısının güçlenmesidir. Bu çerçevede bundan sonra ihracatçılarımızın Avrasya'da açacakları TTM'ler ile ilgili tüm çalışmaların başında, sürecin baştan sona planlamasında görev alacağım. Ülkemizin ihracatının daha da artırılması için çalışmalar gerçekleştireceğim" dedi.

TTM KURMAK İSTEYEN DESTEK

Başkan Bahar, TTM'lerin 2017 yılında, 2023 ihracat hedefi doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. İhracatçıların TTM kurmak istemesi durumda devletin; mağaza, ofis, depo, showroom kiralarına, dekorasyona, tanıtım harcamalarına ve yurt dışında istihdam edilecek elemana kadar destek verdiğini kaydeden Hakkı Bahar, "Destek oranı hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 oranında. Destek süresi şu an için 5 yılla sınırlı. Bu destekler sayesinde yurt dışı pazarlara açılmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli firmalarımız, bir araya gelerek, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırabilir" diye konuştu.

Rusya ve Türki Cumhuriyetlerle başta enerji ve savunma sanayi olmak üzere iktisadi işbirliğinin, ikili ticaretin sektörel çeşitlilik gözeterek, geliştirilmesinin önemine değinen Başkan Bahar, "Rusya ile ticarette aleyhimize bir sorun söz konusu. İkili ticareti bir dengeye kavuşturmak, aleyhimize olan tabloyu lehimize çevirmek, münhasıran Rusya ile ticari ilişkileri organik olarak geliştirmek zorundayız" dedi.

Bu çerçevede Moskova İşadamları Birliği (MAP) ile BAİB arasında imzalanan işbirliği protokolüne de değinen Hakkı Bahar, "Kısa süre sonra Batı Akdenizli iş insanları MAP üyesi olmaya başlayacak. Batı Akdenizli iş insanları, Rusya'da gerçekleşecek projelerden anında haberdar olacak. MAP üyesi Rus iş insanlarının ticari anlamda atacağı her adımdan haberdar olacak. Aynı şekilde MAP üyesi Rus iş insanları ülkemizde yatırım yapacaksa önce BAİB üyelerine gelecek" dedi.

