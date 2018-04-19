Başkan Aydın, yapımı devam eden projeleri tanıttı

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın yapımı devam eden projeleri gezerek açıklamalarda bulundu.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensuplarıyla kentte yapımı devam eden projeleri gezerek incelemelerde bulundu. Gezi programına Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve Merkez İlçe Başkanı Tarım Eminoğlu da katıldı. İlk olarak Paşabahçe Mesire Alanı'nda Tavra Deresi'nden Su Arıtma Tesisi'ne doğru başlatılan yeni isale hattı projesinin inşaatını gezdi. Kuraklık nedeniyle 4 Eylül Barajı'ndan kullanılan içme suyunun yetersiz olduğunu belirten Başkan Aydın bu nedenle yeni isale hattını projesini başlattıklarını söyledi. Projenin toplam maliyetinin 30-35 milyon lira civarında olacağını aktaran Başkan Aydın Mayıs ayı içinde isale hattının tamamlanacağını belirtti. Daha sonra şehir içi trafiğini rahatlatmak için yapılan ve geçtğimiz günlerde trafiğe açılan DSİ Kavşağını gezen Başkan Aydın, "Mevlana Tüneli'nden uzanan ve Menderes Caddesi'nden devam eden ve DSİ Kavşağı üzerinden mevcut çevre yolu ile Karşıyaka'ya uzanan bir yol. Bu yol Karşıyaka için önemliydi. Ama daha önemlisi mevcut stad ve okullar bölgesine yeni bir alternatif yol bağlantısı oldu. Her maçtan sonra anormal bir trafik sıkışıklığı olurken geçtiğimiz hafta oynan Fenerbahçe maçında sıkışıklık yaşamadık. Sebebi bu yolun faaliyete geçmiş olmasıdır" dedi.Daha sonra üniversite ve şehir bağlantısını sağlayacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı şantiyesini gezen Başkan Aydın burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Projenin şehir ve üniversite arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını belirten Başkan Aydın, "Şehrimiz adına önemli bir proje. İnşallah bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlayarak halkımızın şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.Gezi sonrası genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasını değerlendirdi. Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını hatırlartan Başkan Aydın, "Yeni bir sistemle inşallah tanışacağız. İnanıyorum ki bu sistem ülkemizin gelişmesine yeni katkılar sunacaktır. Ülkemizin hem ekonomik, hemde gelişme anlamında yeni bir ivme kazanacağını ümit ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz ve dünya için bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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